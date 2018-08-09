3歲就接受面試培訓 中國「狼性」背後的悲傷

中國學生從小到大面臨沉重的考試壓力。（法新社）

2018-08-09 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕去年在中國的網路論壇上，一篇訴說高壓教育的文章「牛蛙之殤」引起網友熱議，如今有中媒報導，大城市的幼兒園升小學壓力就已極大，在「培訓」、「早學」的盲目追求下，孩子失去的是最珍貴的童年時光。

《新華網》報導，中國有許多家長希望孩子不要輸在起跑點，將孩子送進激進的培訓機構，像是上海一家幼升小精英培訓班裡，最小的小朋友只有2歲半，幼兒園更以3000個中文字、100以內加減法、簡單英語會話做為畢業標準。

報導指出，這問題來自於某些私立菁英小學會用面試做為入學考核，所以小朋友在小學前就要經過相關訓練，此外小朋友不能說出自己喜歡看卡通、玩遊戲，也不能說自己的外號是「小霸王」、「小淘氣」，甚至不能說父母平時沒空陪伴，培訓機構會提醒小孩背標準答案，就算小學問了超出模擬題的問題，也一定要說出「好的一面」。

去年中國網路論壇上瘋傳的文章「牛蛙之殤」中，作者自稱是退休教授，他說很多小孩3歲時，就開始準備私立小學的考試，當時自己孫子被家長要求拋棄童年，努力學習，最後卻因壓力過大，身體出現不自主抽動而在入學面試被刷掉，最後他們決定讓媽媽和孩子到國外就學。

作者在文中感嘆地說：「再見了大上海，你給我一片星辰大海，都不如給我一個能慢點長大的小孩」。