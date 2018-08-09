紓解紅燈區人潮 阿姆斯特丹祭封街、清掃停業措施

德瓦倫（De Wallen）是阿姆斯特丹市內最大的知名紅燈區，也是主要的觀光地之一。（法新社）

2018-08-09 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭阿姆斯特丹的紅燈區日前被批評治安惡化、人潮擁擠，當地市議會8日表示，阿姆斯特丹正採取新措施，以紓解紅燈區的觀光人潮壓力，包括強制清掃停業和管制遊客人數。

綜合外媒報導，當地市政巡視官阿熱（Arre Zuurmond）形容，晚上阿姆斯特丹市中心是「無法無天的叢林」，遊客太多，醉漢毒販橫行，其中知名紅燈區德瓦倫（De Wallen）環境髒亂不堪，紅色櫥窗裡有性工作者攬客，讓警方無力遏止犯罪和暴力。

巡視官收到市民投訴，他本人也曾在紅燈區附近居住過一段時間，所以更能切身體會，特別是如果發生火災，或有人因心臟不適暈倒，甚至當警察要追捕罪犯時，都會受到人群阻礙。每年約有1800萬名觀光客湧進阿姆斯特丹，比荷蘭全國人口還多。

市議會表示，除了現有的措施外，當局也將採取額外行動，以減輕市中心的人潮壓力，改善德瓦倫紅燈區的觀光狀況。當局稱，會在某些街道推行「清掃停業」，為了好好地清掉垃圾和嘔吐物，德瓦倫部分區域將會對外關閉。

此外，阿姆斯特丹也會依據人數發布綠色、橘色和紅色警戒，「如果是紅色警戒，會派出所謂的『接待者』。如果有必要，將會封閉街道」。

「接待者」是市議會特別聘僱的員工，在必要時指引遊客到較不擁擠的區域，如有必要也會處理遊客的異常行為。阿姆斯特丹新上任2星期的女市長芬克（Femke Halsema）也表示，將說服司法院在紅燈區配置更多警察。