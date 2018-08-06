賓拉丹兒子結婚了 娶911劫機者之女

2018-08-06 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖組織「開打」（al-Qaida）已故首腦賓拉丹（Osama bin Laden）的家人向外媒證實，賓拉丹之子哈姆札（Hamza bin Laden），已和「911恐攻」劫機者之女結婚。

英國《衛報》報導，賓拉丹的異父同母兄弟哈邁德（Ahmad）、哈桑（Hassan al-Attas）受訪時證實哈姆札結婚了，哈邁德說，「我們聽說他和阿塔（Mohammed Atta）的女兒結婚了」，「我們不確定他人在哪裡，但可能是在阿富汗」。

阿塔是911攻擊事件中19名劫機者的領袖，操縱美國航空11號班機，率先撞向紐約市世界貿易中心北塔。

哈邁德和哈桑表示，他們相信哈姆札在開打組織擔任一個高級職位，目的是為替7年前在巴基斯坦遭美軍海豹部隊突擊擊斃的父親、賓拉丹報仇。美國在2017年1月將他列為全球恐怖分子。

哈姆札是賓拉丹與3名遺孀之一、Khairiah Sabar所育之子。在賓拉丹死後，哈姆札發表公開聲明，敦促追隨者在華盛頓、倫敦、巴黎和特拉維夫發動攻擊，他也被視為開打組織現任首腦查瓦希里（Ayman al-Zawahiri）的副手。

西方情報機構過去2年緊追哈姆扎的行蹤，認為他比其他人更能號召開打組織的追隨者。哈姆扎與阿塔的女兒結婚，似乎也確認發動911恐攻的一夥人，仍是開打組織的核心，繼續以賓拉丹遺訓作為號召。