河北一農村限聘禮最高9萬 否則算販賣婦女

2018-08-02 18:33

〔中央社〕高昂的聘禮，讓中國農村青年為了結婚可能傾家蕩產，甚至背上債務。河北省一個村莊近日擬出一份規約，註明聘禮超過人民幣2萬元（新台幣9萬元）即「按販賣婦女或詐騙罪論處」。

河北青年報報導，石家莊市趙縣大安六村日前由村幹部和居民討論後擬出了這份規約，內容對紅白喜喪事務訂出具體的操辦標準，但內容並沒有法律效力，目的主要是希望轉化聘禮年年高漲的風氣。

趙縣文明辦副主任王建立說，這項規定說法上不太準確，是否按照販賣婦女或者詐騙罪論處，要根據國家相關法律規定，不是一紙村約就可以下定論。

當地居民對此的反應是：「規定是個好規定，就怕這樣做娶不到媳婦啊！」他們擔心，不跟著風俗走就結不了婚，所以明明沒錢，卻又不敢不花這個錢。也有人擔憂，女方來自不同村子，不能接受這樣的做法。

大安六村的居民多種梨為業，報導說，對於梨農來說，給兒子娶個媳婦，有人需要存大半輩子錢，有的則花光了所有積蓄，甚至有村民因為拿不出高額聘禮，不得不去借外債。前半輩子賺錢，後半輩子還債，所有的錢還完，也就老得幹不動了。

去年2月人民網上曾公布「全國采禮（結婚聘禮）地圖」，越是西部地區或山村，聘禮越高。

該篇報導以一對河北夫妻為例，雙方都有工作的情況下，女方要求的聘禮相對少一點，一共是禮金6.6萬元加買房買車。但如果在河北保定農村，如果男方沒有正式工作，聘禮是10萬元起跳，還要在縣城裏買房、買車。

不過，報導也指出，中國南方一些經濟逐步發展起來的農村地區和長江流域地區，很多地方的聘禮不升反降。重慶市、武漢市等一些地區還存在結婚「零禮金」現象；一些女方家長即便要求聘禮，也會返還給女兒，另外還會準備一份與男方聘禮不相上下的嫁妝。