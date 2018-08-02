必要之惡？東京醫大潛規則曝光...女考生先扣分！

東京醫科大學遭爆對男女考生採取差別待遇。（圖片取自網路）

2018-08-02 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕性別平等已是全球主流價值觀之一，但日本有大學出現爭議措施，在入學考試時多扣女性考生分數，原因在於要控制男女比例，否則要是過多女醫生日後因家庭因素離職，將造成人員短缺。

根據《讀賣新聞》報導，東京醫科大學醫學部醫學科的入學測驗對男女生考生採取差別待遇，會統一扣減女性考生分數，目的是要控制入學生的男女比例。報導中提到，如果女醫師太多，日後因為結婚、教養孩子等因素離職後，將造成醫院人員短缺。

整起事件曝光的原因，為日本檢察官就東醫捲入一起教育部官員兒子走後門入學的醜聞進行調查，女性扣分的做法則是因2010年通過入學考試的女性是前一年的兩倍，且還高過男性，因此在2011年起實施這項規定，讓女學生的佔比維持在一定比率。報導中引述知情人士發言，指女性在成為醫生後，仍會因為結婚或懷孕辭職，因此內部產生了一項共識，就是靠男性來支撐醫院運作，內容通常包含急救及長時間輪班，稱這樣的現象是「必要之惡」。

以2018年數據來看，通過第一輪測驗的女性比率為14.5%、男性18.9%，但在第二輪及最後階段，女性僅2.9%通過，男性為8.8%。日本女權給外界的印象向來較為低落，日本首相安倍晉三也曾提出「女性經濟學」的觀點，讓女性多參與工作，以及增加高階女性主管的比率。