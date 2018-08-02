貿易戰升溫 中國人從食物到學費都變貴了...

中國對美國大豆加徵關稅，導致價格上漲。圖為大豆油工廠。（法新社）

2018-08-02 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國今天宣布，對中國2000億（約新台幣6兆）進口商品課徵10%關稅的決定，提高至25%。英國《BBC》分析指出，此次美中貿易戰快速升級，不少學者都沒預料到，且美國對中國的制裁，已影響到中國民眾的民生消費、學費甚至是房價。

分析從中國一般家庭的生活角度觀察，中國菜市場不少東西都變貴，由於中國對美國農產品加徵關稅，中國消費者需要掏更多錢購買食品，例如許多豆製品的原料大豆價格上漲，讓大豆加工品跟著上漲。

養殖業的飼料豆粕就是由大豆加工，是中國生豬養殖業的重要飼料，因大豆上漲，一連串豬肉價格會顯著影響。分析提到，對中國民眾來說，貿易戰的間接後果是推高通貨膨脹水平，最直接的感受就是，在菜市場會發現東西更貴了。

另外，中國學生到美國留學的學費也受影響，由於中國利用人民幣貶值來對沖美國加徵關稅的影響，導致留學生學費每年可能增加1.7萬至3萬元人民幣。

房價方面，隨貿易戰的白熱化，專家擔心房價恐連帶上漲，不過分析認為中國政府對市場具強大影響力，中國房價短期內上漲的可能性不大。至於股市部分，由於市場信心不足，在貿易戰的背景下，分析認為不少人在6月的一輪股市崩盤中已被套牢。