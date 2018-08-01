寫論文？中國清大博士撰95頁檢舉信 控北京名僧性侵多名女弟子

北京龍泉寺的住持釋學誠，今日被爆出曾性侵多位出家女弟子。（圖擷取自中國佛學新聞）

2018-08-01 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕北京龍泉寺的住持釋學誠，今日被爆出曾性侵多位出家女弟子，事情是由兩位曾在龍泉寺擔任都監的清大畢業博士，撰寫長達95頁的檢舉文件披露。

綜合媒體報導，兩位擁有北京清華大學博士學位的前龍泉寺都監釋賢佳（俗名：劉新佳）、釋賢啟（俗名：杜啟新），因不滿龍泉寺住持釋學誠騷擾、性侵多名寺內出家女弟子，聯手撰寫了長達95頁的「論文級」檢舉文件。

檢舉文件內從釋學誠向女弟子發送性騷擾簡訊、釋學誠性侵多位女弟子的證據、引用佛家戒律論證，到分析釋學誠如何控制女弟子，全都寫得相當詳實，內容縝密的程度，不只文章結構嚴謹，甚至連參考資料都詳細標註。

不少中國網友看完後紛紛驚嘆，「根本是在寫論文吧」、「不愧是清大畢業的」、「舉報信的典範！舉證做的很完整，不用擔心被罵誣告」。但中國論壇上的相關討論，幾乎所有都在出現不久即遭當局刪除，微博、百度等網站都無法搜尋到相關資訊。

本次遭到舉報的住持釋學誠，除了是北京名寺龍泉寺的管理者之外，還是中國全國政協常務委員、中國佛教協會會長、北京市政協常務委員、民族和宗教委員會副主任，擁有相當多的頭銜，幾乎是至今被爆出「#MeToo」醜聞的中國官員中，等級最高的1位。

「95頁檢舉文件全文」