暴雨灌進車站地下道 瑞典人備水槍、泳圈戲水嗨翻天！

瑞典中部烏普薩拉市上週末適逢豪雨來襲，大水灌進中央車站地下通道，往來的民眾不得不涉水而行，不過也有人苦中作樂，讓現場化身成水上樂園。（圖翻攝自瑞典媒體《The Local》官網）

2018-08-01 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典中部烏普薩拉市（Uppsala）上週末遭逢豪雨來襲，大水灌進中央車站地下通道，且深度及膝，往來的通勤族不得不涉水而行，不過也有民眾苦中作樂，自備比基尼、泳褲、蛙鏡、水槍與充氣泳圈「戲水」，讓人看了嘖嘖稱奇，不知情者還以為到了水上樂園！

綜合媒體報導，市政府、運輸管理局與車站等單位，起初無法釐清淹水責任歸屬，不過協調後仍在當地時間上月29日晚間將水抽乾，恢復地下道應有模樣。

報導指出，從現場釋出的畫面顯示，一名身穿度假風的阿伯，臉上配戴蛙鏡，右手拿著打開的黑傘、左手握著水槍對空發射，屁股坐在游泳圈上蹬腳划水前進，整個人看起來開心不已。另名女子則在黑色比基尼外，套上一件性感襯衫，雙腳套上蛙鞋大力踏水，還有一名男子，戴上墨鏡、身著泳褲，沐浴在日光燈的照耀下，看起來頗愜意，一連串瘋狂行徑在網路上引發熱議。

報導提到，一名攝影師托倫（Sarah Thorén）笑稱，「我不會說這是我泡過最乾淨的水，所以之後洗澡時，一定得用磨砂膏清理。」