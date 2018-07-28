大媽腰痛高燒 就醫驚見右腎塞滿「2980顆結石」

2018-07-28 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕喝水、運動相當重要，中國一名大媽近日因為腰痛、發燒就醫，沒想到她的右腎竟有2980顆結石。

《搜狐》報導，中國一名56歲的張姓女子，因為右側腰痛、發燒就醫，醫生檢查後發現她是右腎結石，還有糖尿病、脂肪肝等問題。誇張的是，張女的右腎已經被結石塞滿且反覆感染，醫師只好切除她的右腎。

報導指出，醫師分析張女患有先天性腎臟疾病，加上合併糖尿病，才導致這麼嚴重的結石症狀，但若及早治療應該不會需要切腎。報導表示，注意飲食、多喝水、多運動、多補充維生素A，才能減少腎結石發生的風險。