南京發現女童浮屍 竟是爸爸與爺爺痛下殺手

2018-07-25 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京警方在6月25日上午，在當地河道發現一具無名的女童浮屍，屍體被發現時還發現女童的後背包裡有2塊磚頭，當地警方研判有他殺嫌疑，公開徵求知情人士協助調查，一度將協助獎金提高至2萬人民幣（近新台幣9萬元）；經過1個月的偵辦後，警方赫然發現竟然是女童父親與爺爺痛下殺手。

綜合外媒報導，當地警方表示，這位無名女童年約9歲左右，身高130公分，黑色短髮，經調查發現女童是溺斃，且屍身上的後背包裡還發現2塊重達8公斤的磚頭。

這起案件引起南京警方的高度重視，他們一方面發布無名女屍的服裝、身形等訊息，希望能找到家屬前來認屍，並公開以獎金人民幣2000元（近新台幣9000元）為誘因，徵求知情人士協助調查；另一方面進行偵辦。

但是過了一週到6月30日，完全沒有親人前來認屍，也沒有任何線索，當局將獎金提高至人民幣2萬元，並通知南京的出租車業者，請司機注意在6月20日至6月25日之間，是否有穿著與警方發布的服裝相同的女童與成年人出現的事證；經過警方一個月的偵辦，最終才找到殺害女童的兇手，但令人難以置信的是，兇手竟然是女童的36歲父親與65歲爺爺。

女童父親與爺爺在被捕後向警方坦承殺害女童，並供稱是在6月23日晚間將女童推入句容河，導致女童溺斃。

至於殺人原因，女童的姑父透露，這名女童有智力障礙，是一名腦性麻痺患者；過去家人帶她到處求醫，前前後後花了人民幣10萬多元，但是仍醫不好。

他指出，最後女童的母親因此離婚，女童的母親走了後，家裡人都想棄而不顧，只有女童奶奶捨不得，帶回奶奶的家鄉照顧，而爺爺則在外打工；但是上個月時，奶奶因病離鄉治療，在奶奶治病的期間有家人將女童帶到在南京討生活的爺爺那裡，結果悲劇就發生了。