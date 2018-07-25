寮國大壩潰決！ 50億噸蓄水傾瀉 傷亡損失難以估計...

寮國水壩潰提，許多人來不及逃生滅頂，倖存者只能躲在屋頂上待援。（路透）

2018-07-25 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕寮國東南部一處水力發電水壩驚傳潰決意外，50億噸的蓄水傾瀉而下，下游村落瞬間遭到淹沒，許多人來不及逃生滅頂，倖存者只能躲在屋頂上待援，當局表示已有多人死亡，高達數百人失蹤，救援工作相當困難。

綜合外媒報導，位於寮國東南部的阿速坡省（Attapeu）週一深夜驚傳水壩潰壩，一處用來水力發電的水壩不明原因突然潰決，50億噸的水量瞬間傾瀉而下，下游6個村落遭到淹沒，由於災情慘重加上受災面積廣泛，具體的傷亡人數和經濟損失仍無法統計，寮國官媒僅表示已有人死亡，不過死亡人數不詳，目前還有數百人失蹤。

當局正展開救援行動，但他們表示工作進展緩慢，救援相當困難，水壩潰決造成6千多人無家可歸，食物、衣服等物資短缺，因當地衛生條件不佳，氾濫面積廣，恐衍生出疫情等二次災情。

報導指出，潰決的水壩是寮國與韓國、泰國合資所建，耗資高達12億美元，在2013年開工，預計今年底完工，完工後發電量可達410百萬瓦（MW），水力發電所產生的電力將有90%賣給泰國，剩餘的電量將用於當地，早在週日（22日）就在霸上發現裂縫，正開始著手進行撤離工作時，23日晚間水壩就瞬間潰決，有專家指出這次災難是對於寮國想成為東南亞水力發電重鎮的一大打擊。

50億噸的水量瞬間傾瀉而下，下游6個村落遭到淹沒，由於災情慘重加上受災面積廣泛，具體的傷亡人數和經濟損失仍無法統計。（法新社）

50億噸的水量瞬間傾瀉而下，下游6個村落遭到淹沒。（路透）

當局正展開救援行動，但他們表示工作進展緩慢，救援相當困難。（路透）