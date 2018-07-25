抽象派大師畫作無人識 美藝品經銷商撿到寶

美國藝術品經銷商季倫（圖右）以1萬5000美元的價格，買下他認為是「垃圾」的藝術品，沒料到其中包括6幅荷裔美籍抽象派大師德庫寧的作品，價值數以百萬美元計。（美聯社）

2018-07-25 00:06

〔中央社〕美國一名藝術品經銷商以1萬5000美元的價格，買下他認為是「垃圾」的藝術品，從未料到這是一筆他一輩子難得一見的交易。

但他現在相信，這批存放在新澤西州一處儲物櫃的藝術品，其中包括6幅荷裔美籍抽象派大師德庫寧（Willem de Kooning）的作品，價值數以百萬美元計。

2016年佳士得在紐約以6630萬美元拍出一幅德庫寧作品，另一幅德庫寧作品據報在2015年以3億美元私下成交。

在紐約開藝廊的季倫（David Killen）表示，儲物櫃中還發現一幅瑞士現代派畫家克利（Paul Klee）的作品。

這些藝術品原本屬於藝術修復界的超級巨星萊里（Orrin Riley）的工作室。萊里1986年逝世，身後遺物留給伴侶施尼則（Susanne Schnitzer），施尼則2009年在交通事故中喪生。

施尼則的遺產執行人花了數年的時間，試圖找到這些藝術品的真正主人，卻無人出面認領這200件藝術品，最後找上藝術品經銷商季倫。

季倫表示：「老實說，我知道這又是拍賣公司跳過的藝術品，我覺得這是一批垃圾。」

當時他說：「把所有東西都裝箱，我說『我出價1萬5000美元，碰碰運氣』。」

季倫表示，當時他心想，如果沒有其他好東西，他將把這些藝術品拿到每兩週舉行的拍賣會上湊數。就在季倫把這些藝品拆箱時，他發現據信是德庫寧的畫作。

這些畫作將參加今年稍後和明年1月的拍賣會，季倫相信，落槌價格在1萬至1000萬美元之間。