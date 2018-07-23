斯里蘭卡感謝中國送上90億元厚禮 恐漸漸被控制

2018-07-23 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡總統西里塞納（Maithripala Sirisena）在上禮拜聲稱收到中國20億人民幣（約90億元台幣）的大禮，並表示感謝。而中國國家主席習近平這樣的動作，在在凸顯了北京政府企圖擴大對印度鄰國的影響力。

根據外媒報導，上周六在中國援助興建的「中國－斯里蘭卡友誼醫院」動土典禮，西里塞納致詞表示感謝習近平援助20億元人民幣，用於日後自己想要施行的計畫，「我要向中國大使提案，在全國的各個選區興造新建設。」而這次剛動土的新醫院，正好位於西里塞納的選區波隆納魯瓦（Polonnaruwa）。

另外，斯里蘭卡是中國「一帶一路」計劃的夥伴之一，但是那些透過中國援助的新建案在當地引起相當大的反彈。而且先前斯里蘭卡政府向中國當局大幅舉債貸款，建造位在重要戰略位置的漢班托塔港（Hambantota）以及被認為是「世界最空盪機場」的漢班托塔國際機場

目前斯里蘭卡積欠中國的債務已達80億美元（約2447億元台幣），前總統拉賈派克薩（Mahinda Rajapaksa）下台後，西里塞納新政府也無力償還，經過協商，對中國租出了漢班托塔港以及港口周圍1萬5000英畝的土地99年。

而在外界看來，這次中國撥款20億人民幣給斯里蘭卡，以及之前得到的債務協商，被公認為是中國「一帶一路」戰略佈局，迫使小國因為無法承受巨大債務只好屈居中國淫威之下，而且中國得到漢班托塔港以及周圍土地，使得中國得以控制距印度海岸只有幾百哩的大片區域。