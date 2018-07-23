「中國高鐵涉貪腐」 俄媒：不適合俄羅斯

中國與俄羅斯擬建造一條從莫斯科到喀山、近800公里長的鐵路，但該計畫尚未動工就在俄國面臨批評聲音。（路透）

2018-07-23 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國與俄羅斯擬建造一條從莫斯科到喀山、近800公里長的鐵路，但該計畫尚未動工就在俄國面臨批評聲浪，該國主要政論刊物最近發表長文介紹中國高鐵，指出中國高鐵和貪腐緊密相連，「並不適合俄國」。

《美國之音》報導，俄國主要政論《斷面週刊》近期在長篇文章中指出，中國高鐵讓中國人感到非常自豪，但該國除了2條線路有盈利外，中國高鐵多數虧本賠錢，主要依靠國家補貼運營。

文章還指出，中國高鐵與腐敗緊密相連，高鐵是中國最為腐敗的領域之一，有「高鐵之父」號稱的前鐵道部長劉志軍也因貪腐被判處死刑；對許多中國官員來說，鋪設高鐵可進行利益分配並獲得巨大好處，爭奪高鐵建設成了中國官員非常有利可圖的生意。

文章也提到，這個高鐵計畫投資額約200億美元，俄國出資65億美元，剩下135億美元由中國提供，但中國貸款要求使用中國技術，而所建設的這條高鐵卻不會有盈利，俄國所面臨的利益和風險顯而易見。

文章認為，即使使用中國貸款和技術建成高鐵後，未來的維修服務成本也將極其昂貴，而且還將繼續依賴中國；這項計畫不但將使俄國陷入債務陷阱，更將使俄國在技術上會長期依賴中國。

《美國之音》指出，在普廷統治下，俄國幾乎沒有自由獨立媒體，上述媒體發文抨擊中國高鐵的背景還不清楚，但在中俄關係日益密切的氣氛下，俄媒公開揭露中國高鐵醜聞的報導並不多見。

報導提到，俄國鐵道公司所屬媒體和官媒俄新社等都報導，莫斯科-喀山高鐵計畫將在今年第4季度動工，將在2024年完工。據悉，兩國原本期望在2018世足賽開打前，讓這條鐵路完工並投入營運。