不滿球隊慘敗 印尼球迷怒拆亞運球場座椅...

身穿黃衣的球迷將怒火發洩在球場設備上，他們將看台上的座椅拆掉、打破，甚至直接把椅子丟入場內。（法新社）

2018-07-23 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕2018年雅加達亞運在即，東道主印尼正緊鑼密鼓完成準備工作，不料作為亞運比賽場地之一的格羅拉斯里維加亞體育場（Gelora Sriwijaya），在亞運前夕遭到破壞，有球迷不滿球隊輸球，竟紛紛拆掉看台上的座椅，扔入場內洩憤。

綜合外媒報導，21日位於巨港的格羅拉斯里維加亞體育場舉行一場職業足球比賽，眼看自己支持的球隊以0:3大敗，身穿黃衣的球迷竟將怒火發洩在球場設備上，他們將看台上的座椅拆掉、打破，甚至直接把椅子丟入場內，大約有335張座椅遭破壞，數百張座椅就這樣散落在球場中，現場一片狼藉。

相關單位正緊急做修補工作，儘管在此事件中無人受傷，警方仍介入調查破壞公物行為，並逮捕多名滋事者。

第18屆雅加達亞運將於8月18日至9月2日在印尼雅加達及蘇門答臘東南部巨港舉行，格羅拉斯里維加亞體育場，女子足球賽事將在這個場地舉辦，我國女足與地主國印尼、南韓、馬爾地夫同組爭奪晉級機會，在亞運開幕前，16日就會舉行比賽。

身穿黃衣的球迷將怒火發洩在球場設備上，他們將看台上的座椅拆掉、打破，甚至直接把椅子丟入場內。（法新社）