秦始皇嬪妃肢體遭分解... 臉部還原推測有歐洲血統

其中發現一名死時年約20歲的女子，肢體遭到肢解，疑似為秦始皇的嬪妃。（圖擷取自微博）

2018-07-21 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國西北大學最近運用科技，復原了一名年輕男子和一名女子兩具遺骸的面容，他們疑似為秦始皇的皇子和嬪妃，而這名嬪妃可能有中亞或者歐洲血統。

《南華早報》報導，中國西北大學研究人員在西安秦始皇陵中，其中一個約100座墓葬的墓群，推斷可能為秦始皇的嬪妃及其僕從的殉葬地。結合現有史料，他們可能死於秦二世胡亥的血腥屠殺。

其中發現一名死時年約20歲的女子，肢體遭到分解。考古學家根據墓葬等級和陪葬品推測，這名女子可能為秦始皇的妻子或妾室，運用電腦顱面復原技術還原，她的臉部特徵不屬於典型漢人，並暗示可能擁有中亞或者歐洲血統。但也有研究者認為，這名女性不像是歐洲人，在獲得更有力的證據以前，現在下定論都還為時過早。

另外一位男性遺骸出土自帝陵外城牆東側上焦村，整片墓葬共有10多座陪葬墓，隨葬有大批高價值文物，包含玉佩、絲綢、青銅劍及金銀器。在這名男性頭部右顳骨上，研究人員發現了一個青銅製箭鏃，這極有可能是他的死因。下葬時，他的頭骨和四肢就已經和軀幹分離，被放在棺槨頂部的一個匣子裡。根據電腦的復原圖，這名推測是秦皇子的男性生前大約30歲左右，眼睛呈橄欖狀，鼻子略肥大。