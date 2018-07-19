中國北京每逢暴雨必淹 竟是沒有下水道的「一線城市」

中國首都北京昨（16）日起受暴雨影響，統計有超過100處嚴重淹水，民生經濟大受打擊，北京每逢強降雨就變成水鄉澤國的原因，在於該城市並沒有下水道，僅有排水管因此無力抵抗暴雨來襲。（圖擷取自微博）

2018-07-19 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國首都北京昨（16）日起受暴雨影響，統計有超過100處嚴重淹水，民生經濟大受打擊，北京每逢強降雨就變成水鄉澤國的原因，在於該城市並沒有下水道，僅有排水管因此無力抵抗暴雨來襲。

綜合外媒報導，北京工業大學建築工程學院教授周玉文曾指出，共產黨於1949年建國時經濟拮据，在建設首都時「想盡辦法省錢」，因此採用當時蘇聯的排水方法，在地下5公尺處埋設直徑1公尺內的排水管，但此作法無法承受暴雨帶來的瞬間積水，且不只北京，就連天津、武漢、瀋陽、廣州也採同種排水設計。

反觀法國首都巴黎，是在地下50公尺處建設寬5公尺以上的「地下廊道式」城市排水系統，日本首都東京則是在地下60公尺處，建設有如宮殿般寬敞的排水設施，但北京的排水系統僅能應付每小時36毫米累積雨量的降水現象。

北京建築工程學院教授李海燕等研究人員，先前調查北京排水管沉積物，發現80%的排水管內都有沉積物，最嚴重阻塞處有66.7%的水管直徑被沉積物塞起；北京師範大學曾發布研究表示，當局在北京超量抽取地下水，因此多地已出現下沉現象，每逢暴雨必定淹水。

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