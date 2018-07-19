狂！載人甲車從1800公尺高空飛下來 俄軍空降成功

俄軍稱他們是全球首例成功實現連人帶車空降的軍隊。（圖擷自《info.net》）

2018-07-19 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯日前舉行軍演，成功從1800公尺的高空中空降載人裝甲車，俄羅斯軍官表示這是「歷史性的一刻」，稱俄軍是首例成功實現連人帶車空降的軍隊。

綜合俄羅斯媒體報導，上週俄羅斯舉行空降部隊聯合軍事演習，一共動員了逾200架戰車及2500名軍人，這次軍演最受矚目的是從1800公尺高空，空投裝甲車「BTR-MDM」，與以往人員與裝備分別空降不同，這次空投的裝甲車中載有2名機組人員及13名空降兵，重達14公噸「BTR-MDM」在1800公尺的高空中從天而降，隨後張開2種降落傘，成功著陸，士兵們從車中出來歡呼，慶祝作戰成功。

俄羅斯傘兵指揮官瓦西里（Vasiliy Margelov）表示，人車一體空降能讓空降部隊一著陸就能立刻進入戰鬥狀態，俄羅斯中將弗拉迪米爾（Vladimir Benediktov）大讚這是歷史性的一刻，因為他們實現了讓裝甲車載人空降的創舉。

連人帶車空降風險相當高，之前北約也曾嘗試過空投軍事設備，但發生3輛悍馬車因傘未開而從空中高速撞地粉碎後，在2016年就終止相關試驗。