泰北洞穴少年將短期出家 足球小將：獲救是「奇蹟」

身穿足球衣的12名少年和25歲教練出院後，在政府大樓舉行記者會，向記者和出席者致意。（歐新社）

2018-07-18 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕受困泰國清萊省「睡美人洞」18天後才獲救的12名足球小將和25歲教練，已在今（18）日傍晚出院，並在當局安排下召開記者會，其中一名足球小將形容，當英國潛水員發現他們那一刻，是「奇蹟」。

綜合外媒報導，身穿足球衣的12名少年和25歲教練出院後，在政府大樓舉行記者會，一進場就獲得媒體和同學們的掌聲迎接，接著與醫生和泰國海豹部隊一同接受採訪。當局已提前審查相關提問，以確保不會對心理造成任何負面影響。

25歲的教練艾卡波（Ekkapol Chantawong）表示，他並沒有邀請孩子們進入洞穴，「我們進入洞穴是因為每個人都想看看」。他們原本打算只待1小時就出洞，但不到1小時，就因洞內的水位上升而被困住。艾卡波說，他們有嘗試挖牆脫困，並未乾等救援。

會說5種語言的14歲無國籍少年阿杜爾（Adul Sam-on）表示，英國潛水員發現他們的那一刻，是一個「奇蹟」，「那是在晚上，當我們敲打巨石頂部時，聽到了聲音」；他說，當英國潛水員浮出水面時，他說了「hello」。另一名男孩也說，每個人都很高興聽到英國潛水員的聲音。

一名綽號Tee的男孩說「我們只喝了水」。艾卡波提到，他們在進入洞穴前都吃過飯，因此在這趟「短途旅遊」中並未準備任何食物，受困期間不得不依靠洞穴內鐘乳石滴下的水。

醫生表示，在獲救後至今，每個男孩平均重了3公斤。精神科醫生則說，男孩們的情緒狀況都不錯；她也說，孩子們沒有特殊待遇，因為特殊待遇會讓他們感到不安。醫生呼籲公眾給這13人一些空間，讓他們回歸正常生活。

在這起危險的救援行動中，泰國前海豹隊員薩瑪恩在執行夜間任務時不幸缺氧身亡。艾卡波說，每個人都非常難過，「我們給薩瑪恩（Saman Gunan）的家人帶來了痛苦」。為了感謝獲救，13人之後將短期出家。