堅不與我斷交還無懼旅遊禁令 帛琉航空停飛中國

帛琉太平洋航空將停飛中國航線。（圖片取自「Palau Pacific Airways」臉書）

2018-07-18 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來頻挖我邦交國，包括我位於西太平洋的友邦帛琉，中國挾龐大觀光人口威脅其與我斷交，帛琉雖不願妥協，但也因中國觀光客減少，有航空公司決定停飛中國航線。

帛琉先前傳出遭中國挾旅遊禁令威脅與我斷交，對此，帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）1月透過發言人表示，「帛琉是一個民主、法治國家，我們會做出自己的決定」，強調沒有打算要改變與台灣的外交關係。

綜合外媒報導，帛琉百悅集團上週向帛琉國會告知，旗下的帛琉太平洋航空將會停飛中國航線，以控制虧損。報導中提到，北京為逼使帛琉與台灣斷交，去年11月祭出旅遊禁令，禁止旅社辦理帛琉團，導致2017年最後一個季度的中客到訪數下降16%。中國是帛琉最大的觀光客來源，去年赴帛琉旅遊的11萬至12萬人中，中國遊客就佔了半數。

雷蒙傑索當時認為，中國的旅遊禁令有助帛琉拓展觀光市場，但帛琉百悅集團指出，因為中客減少，旗下航空、飯店在7至8月的幾乎無人預定，禁令啟動後至今的乘客數為14000人，減幅超過一半。