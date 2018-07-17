西日本暴雨成災已釀222死 農損達133億

2018-07-17 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本自7月初開始暴雨成災，至今告一段落，截至目前已造成222人死亡、還有19人下落不明。以西日本為中心的豪雨重創各地，內閣官房長官菅義偉16日記者會公布，農林水產損失金額至少達481億日圓（約新台幣133億元）。

綜合媒體報導，日本政府已召開非常災害對策總部會議，將對受害業者的農地與水道進行重建援助。另外，愛媛縣政府已調查組合屋的需求數量，並決定建造約110戶。這次救災共動員警消等約6萬4000人、直升機81架。災損部分因仍在調查階段，預估還會再增加。

據日本警察廳17日上午5點15分的統計，死者人數達222人，有10人正由各地方政府確認死因與災害的關聯。下落不明人數，據《朝日新聞》16日晚間8點統計有19人。

除了暴雨之外，熱浪也侵襲日本各地，各地氣溫均出現今年最高紀錄，如岡山縣倉敷市36.1度、愛媛縣西予市34.2度。

1府13縣之死者人數

岐阜‧1人

滋賀‧1人

京都‧5人

兵庫‧2人

鳥取‧1人

岡山‧61人

廣島‧111人

山口‧3人

愛媛‧26人

高知‧3人

福岡‧3人

佐賀‧2人

宮崎‧1人

鹿兒島‧2人

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總計‧222人