1.4萬年前烤的 世界最老麵包出土！

考古學家在約旦東北部，發現一塊1萬4500年前製造的麵包。（圖擷取自「國土報」）

2018-07-17 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕世界最古老的麵包出土了！考古學家在約旦東北部，發現一塊1萬4500年前製造的麵包，這個發現對新石器時代的考古研究來說是一大斬獲，因這塊最古老的麵包，早在人類開始種小麥前就已經做好了。

綜合外媒報導，研究團隊在約旦首都安曼（Amman） 發現一處2012年出土、名為「Shubayqa 1」遺址內的石製火坑中，有24份明顯殘餘；檢驗後發現，這些殘餘是由大麥、單粒小麥（einkorn），及燕麥等野生穀類，研磨、過篩和混合製作出來的「麵包」。

這批最古老的麵包烘焙手法與現代相似，不過當時製作過程中，並沒有經過發酵，專家推斷，最古老「麵包」的口感應該與口袋餅有點類似。

研究團隊指出，最古老的麵包為納圖夫文化所製造（Natufian Culture），納圖夫人以狩獵採集為生，是新石器時代第一批開始建造家園、種植農作物、穀類的人類。

麵包的起源與種植穀類、豆科植物的早期農業社會息息相關。研究人員相信，納圖夫人早在新石器新代開始農業革命的5000年前，就已開始種植穀物，製作麵包。這項研究對新石器時代的農業發展而言，為一大斬獲。

該團隊由丹麥哥本哈根大學、英國劍橋大學及倫敦大學學院的學者組成，研究全文已刊登於美國《國家科學院學術期刊》。