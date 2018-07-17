外媒爆查爾斯、威廉不願接待川普 讓女王孤軍奮戰...

英國女王伊莉莎白二世獨自接待川普夫婦到訪。（美聯社）

2018-07-17 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前結束4日訪英行程，除了與英國首相梅伊商討國事外，皇室則由英國女王伊莉莎白二世接待。有外媒指出，因王儲查爾斯與威廉王子不願與川普見面，才會由女王一人出馬。

綜合外媒報導，查爾斯與威廉分別為王位第一、二位繼承人，兩人並未在川普初次訪英之旅中現身，原因就是兩人拒絕接待川普，因此由女王獨自在溫莎堡與川普夫婦茶敘，但過程中川普數度失禮，包括遲到十分鐘讓女王空等；見面時沒依照傳統向女王鞠躬，美國第一夫人梅蘭妮亞也沒行屈膝禮；與女王一起校閱英國御林軍時，一度搞不清楚站位，之後還大剌剌地走在女王前面，遭外媒批評。

報導引述知情人士發言，父子兩人拒絕接待川普顯得有些怠慢，讓女王一人接待賓客亦不太尋常。查爾斯在當日出席一場與格洛斯特郡警方有關的活動；威廉則出席慈善馬球賽事。

對此，皇室發言人澄清，因為川普此次來訪屬於工作訪問而非國是訪問，才會由英國女王一人接待，「由女王接待總統與第一夫人完全符合政府賓客來訪的準則，行程由皇室、英國政府和美國政府同意，從頭到尾都沒有說會有其他皇室成員參與。」