美印學者：台新南向政策符合區域國家利益

2018-07-17 00:22

〔中央社〕印度新德里智庫中國研究所今天舉辦研討會討論台灣新南向政策，美、印、台學者及與會者多認為，新南向政策避免台灣被孤立，也符合區域各國和美國的共同利益。

中國研究所（ICS）下午在新德里的印度國際中心舉辦「台灣新南向政策：對印度與印太區域的重要性」研討會，邀請中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐尊慈、美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）和美國和平研究所亞洲中心資深顧問米德偉（Derek Mitchell）等人與會。

徐尊慈首先介紹台灣推動的新南向政策內容，印度在台灣新南向政策中的重要地位，及推動新南向政策後台印間的經貿、人才等各項交流的成長。

此外，徐尊慈在答覆與會者詢問新南向政策到底哪裡新的問題時也強調，新南向政策的資源投注比以往更多，範圍也更廣，且從經貿更擴大到人才培育等其他領域，更能因應印太等區域新局勢發展。

在新南向政策與區域新局勢發展下，徐尊慈提出對印度的期盼是，能讓台印間4年前進行的經濟合作協定研究進一步發展，強化台印互相了解的交流，例如派遣印度新進官員赴台了解台灣可對印度做出哪些貢獻等。

葛來儀和米德偉則指出，總統蔡英文推動的新南向政策是為了讓台灣不在區域中被孤立，「多交些朋友」，且在不挑釁中國下，透過台灣在資訊通訊（ICT）、智慧城市、廢棄物處理等先進技術，與區域國家合作，為區域的自由、開放與和平、穩定做出貢獻，符合美國自由開放的印太架構和區域各國的共同利益，值得美國和區域國家與台灣成為合作夥伴。

不過，面對中國「一帶一路」倡議和中國的政治壓力，許多國家包括印度在內，仍考量可能觸怒中國，不願過於高調地參與台灣的新南向政策。

一名印度與會退休學者以印度為例說，印、台幾十年來不斷在談雙方的合作潛力，卻沒有長足進展。但即使是越南這樣的小國面對中國壓力，仍歡迎台灣來投資而獲得台灣巨大的投資，印度似乎應重新思考。

米德偉表示，中國會不斷阻撓台灣，除非區域國家能夠守住自己的底線，否則中國將不斷施壓，不斷逼迫各國就範，因此區域國家必須思考，遵循或拒絕中國施壓會有什麼樣的代價，畫出一條政治底線讓中國了解。

他強調，中國在區域透過施壓不斷向各國展示力量，這已不只是關於台灣的議題，而是關乎區域國家如何維護自己的主權，如何守住自己的底線與利益。

對於有與會者詢問印度、美國和日本為何不邀請台灣參加馬拉巴爾（Malabar）聯合軍演，葛來儀認為，在邀請台灣參加前，應先考量台灣和邀請國會是否因此受益？最終可能是台灣因此遭中國加大壓迫和懲罰，因此必須慎重考慮。