性愛機器人添加「親子模式」 「莎曼莎」能與小孩互動

英國一款性愛機器人現在加入了「親子模式」，可以與小孩互動。（圖擷自Synthea Amatus）

2018-07-16 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕現在有不少企業投入AI與機器人研發，市面上已經出現相當擬人的「性愛機器人」。而英國一間公司更是不斷幫性愛機器人進行改造，現在還加入了「親子模式」。

綜合外媒報導，英國機器人公司最近幫「莎曼莎（Samantha）」性愛機器人加入新的功能，現在機器人不只能與人做愛，還有親子模式（family mode），讓莎曼莎可以在爸爸不在家時與小孩一起互動。而且莎曼莎還被灌入許多資訊，不只能和小孩聊動物、哲學、科學，它更內建了1000多則笑話。

一位擁有莎曼莎的36歲爸爸萊特（Aarran Lee Wright）就表示，機器人在親子模式下就不會講煽情的話，他會讓家中3歲、5歲的小孩與莎曼莎遊玩、看電視。他也不用擔心莎曼莎會取代他在孩子們心中的地位。

不過英國媒體進行的一項調查卻發現，有81%的網友不願意讓孩子與性愛機器人互動，只有6%的人願意，另外還有13%的人表示，除非老爸先清洗過。

值得注意的是，這款莎曼莎機器人之前才因為被加入拒絕求歡機制，引來網友討論，當時有人質疑，「為什麼有人要買一台可以說『不』的性愛機器人。」