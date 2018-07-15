西日本暴雨7成死者逾60歲 高齡社會面臨逃生難題

西日本暴雨災情至今已造成217人死亡、23人下落不明，據當地媒體統計，在已知身分的遇難者中，約有7成為60歲以上，高齡喪生者明顯居多，讓逃生成為日本高齡社會的另一個問題。（法新社）

2018-07-15 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕西日本暴雨災情至今已造成217人死亡、23人下落不明，據當地媒體統計，在已知身分的遇難者中，約有7成為60歲以上，高齡喪生者明顯居多，讓逃生成為日本高齡社會的另一個問題。

《共同社》報導，在12府縣因暴雨淹死或遭土石流掩埋的死亡者中，有171人已查明身分，其中60歲以上死者有118人，若按年齡層細分，90歲以上有11人、80至89歲有33人、70至79歲有43人、60至69歲以上31人、59歲以下及兒童共35人。

日本國土交通大臣石井啟一今（15）日到岡山縣倉敷市視察潰堤現場時，針對許多高齡人士遇難，他表示，將檢討從住房迅速逃生的方式是否需要改善。

在這次災情較為嚴重的3縣中，廣島縣已知身分死者有82人，其中60歲以上有49人，未滿10歲有2人；岡山縣則有56名死者已查明身分，其中60歲以上有48人，未滿10歲1人。愛媛縣已者身分死者有11人，其中5人60歲以上，未滿10歲有3人。

另外，因決堤導致4000棟以上房屋被淹的岡山縣倉敷市真備町，有46人死亡，可能是淹死。據該縣消息，這些死者約8成在住宅1樓或平房等室內場所被發現，獨居且行動不便的高齡人士可能無法逃到2樓或屋頂進行「垂直疏散」。

真備町居民諏訪香代子則說，「雖然很多個喇叭同時播放防災無線電給出疏散指示，但聲音疊在一起聽不清。沒有智慧型手機的高齡者或許是未接到通知，沒能迅速撤離」。