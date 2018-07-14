國慶完接世足決賽 法國部署11萬警力防恐攻

面對法國足球隊將於15日進行世足決賽，而14日同時也是法國的國慶日「巴士底節」，為了預防恐怖份子藉著大批人群擁上街慶祝時發動恐怖攻擊，法國當局全國共部署了11萬維安人員，以防止法國再出現大型的恐怖攻擊事件。圖為法國警察。（路透）

2018-07-14 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕法國足球隊打入世界盃冠軍賽，即將於15日進行比賽，由於14日同時也是法國的國慶日「巴士底節」，預料將會有大批人潮走上街舉辦大型的慶祝活動，法國當局為了預防恐怖份子藉機進行恐怖攻擊，全國共部署了11萬維安人員，以防止法國再出現大型的恐怖攻擊事件。

綜合外媒報導，過去2016年，法國尼斯因為適逢國慶日「巴士底節」，恐怖份子乘著大批人潮湧上街道慶祝之際，竟發動恐怖攻擊，造成84死與上百人受傷的慘案；而今年世足賽法國隊挺進決賽，前一天剛好碰上「巴士底節」，連續兩天的大慶祝活動也讓法國當局繃緊神經，就怕再發生意外。

法國內政部長柯隆布（Gérard Collomb）表示，儘管目前恐怖攻擊的威脅仍無所不在，但我們會盡力讓法國人能安心的參加慶祝活動；不過面對「巴士底節」與世足決賽的接連進行導致維安難度增加，柯隆布也坦言「我們從未有過這種連續三天大慶典的維安經驗。」

巴黎的維安人力也動員了1萬2000名警察、1600名軍人和3000名醫療人員，不過除了針對恐怖攻擊，也要面對法國隊奪冠，上街狂歡的人出現的脫序狀況；例如先前法國隊踢贏比利時隊時，就有數十萬人湧上巴黎香榭麗舍大道狂歡，有些狂熱份子甚至來爬到公眾交通工具上慶祝，結果導致交通堵塞，最後還差點釀成暴動，逼得鎮暴警察投擲催淚瓦斯壓制。

巴黎警方估計若是法國隊奪冠，可能會有數百萬人湧上街頭慶祝，警方將禁止車輛進入香榭麗舍大道；除了防止恐怖攻擊外，也防止過去曾在1998年贏得冠軍時的先例：成千上萬的人開車想擠到市中心慶祝，結果導致3場車禍跟1人死亡。