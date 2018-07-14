救出泰國洞穴13人 英國潛水員：我們不是英雄

英國潛水員團隊協助救出泰國山洞13人，最早發現受困者的史丹頓（Rick Stanton）說，他們不是英雄，只是運用了一種獨特技能而已。圖為參與救援的團隊在倫敦希斯洛機場合照，從左到右：傑威爾（Chris Jewell）、克萊頓（Mike Clayton）、史丹頓（Rick Stanton），康納‧羅（Connor Roe）、布拉奇利（Josh Bratchley）、米契爾（Gary Mitchell）、瓦寧（Jim Warny）。（路透）

2018-07-14 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕泰國「野豬足球隊」12名少年和教練，受困泰北睡美人洞（Tham Luang Nang Non）多日後，在潛水員輪番救援後成功脫困。而在洞穴中首先發現他們的英國潛水員史丹頓（Rick Stanton）則說，「我們是英雄嗎？不是，我們只是運用了一種非常獨特的技能。」

據《CNN》報導，史丹頓和同伴佛蘭森（John Volanthen），在少年足球隊失踪9天後，率先在洞穴深處發現孩子們。他們在倫敦希斯洛機場，和參與救援的英國潛水員布拉奇利（Josh Bratchley）、傑威爾（Chris Jewell）、康納‧羅（Connor Roe）、愛爾蘭潛水員瓦寧（Jim Warny）、洞穴救援人員克萊頓（Mike Clayton）與米契爾（Gary Mitchell）等人一起舉行記者會。

史丹頓被問到在洞穴中發現少年足球隊時有什麼感受，他回答最初感到很激動又釋懷，因為少年們都還活著，最後數了數總共有13人，一個人也沒少，「真的是令人難以置信。」

史丹頓說，他們給了受困者一些照明設備後，感覺孩子們身體應無大礙，在離開現場返回洞口的時候，他一直在想要用甚麼方式把少年們救出去，所以在釋懷中又參雜了不確定的感覺。

雖然史丹頓拒絕詳細說明團隊最後救出足球隊的方法，因為在這個時間點不適宜講太多，但他還是透露重點在於一個全罩式潛水頭盔，由內側施加正壓，讓孩子們能夠呼吸並放鬆心情，避免在過程中感到焦慮。

史丹頓表示，任務過程中有許多混亂，但他們專注在任務上，一步一步地完成工作。史丹頓說，他們不是英雄，只是使用了平常做為興趣的技能。傑威爾則補充，在睡美人洞潛水極具挑戰性，幸好泰國當局採取了很多措施來轉移山頂上的水流，為他們爭取到很多時間。