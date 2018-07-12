家長沒繳學費 幼兒園把16女童關地下室5小時

2018-07-12 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕幼兒園通常是讓父母安心托育孩子的地方，但在印度一間幼兒園有家長前往學校接孩子時，發現16名、年約4至6歲的女童關在地下室約5小時，原因竟是沒有繳交學費，讓家長氣得投訴校方。

綜合外媒報導，印度警方調查發現，首都德里（Delhi）拉比亞女子學校（Rabia School）附設幼兒園9日早上7點半至中午12點半，有16名女童們被鎖在不通風的地下室。「來接孩子卻沒發現她們的蹤影」受罰的女童家長表示，校方說因為他們沒有繳交6月的學費，所以將她們關在地下室。家長聽完大怒，竟然將女童們關在地下室受苦，讓她們又熱又渴。

事後，校方表示此事被錯誤報導，當時是要與家長們溝通學費問題，所以在放學前先將女童們留在地下室，不僅有派2名老師照顧女童們，也有風扇在運轉。

面對校方的作為，多名受罰女童的家長指稱，他們已經繳交學費，甚至有人已經繳清未來6個月的學費。校方解釋，帳戶資料內沒有這些家長的匯款紀錄，也沒有收到繳費單。家長們則回應，他們在每個月11號將繳費單交給老師。

目前警方已介入調查，其他政府單位也前往學校了解詳情。而德里婦女委員會（the Delhi Commission for Women 簡稱：DCW）則稱被關女童其實有59名，也向教育部及警方要求在7月17日前給外界一個交代。