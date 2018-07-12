新納粹恐怖組織首謀判無期徒刑 德國爆抗議潮要求徹查

極右派新納粹主義的恐怖組織地下國社（NSU）過去犯下多起犯罪事件與恐怖攻擊；被媒體冠上「納粹新娘」、地下國社的創辦人與核心成員貝阿特．切培（Beate Zschäpe）於7月11日遭法院判處無期徒刑。（歐新社）

2018-07-12 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕在德國惡名昭彰，極右派新納粹主義的恐怖組織「地下國社」（NSU）在2000年至2007年間殺害了10人、製造2起爆炸案，還犯下數起謀殺未遂與搶劫事件；經過5年審理，被媒體冠上「納粹新娘」、地下國社的創辦人與核心成員貝阿特．切培（Beate Zschäpe）於7月11日被法院判處無期徒刑。

綜合媒體報導，地下國社（NSU）創立於1998年，主張排斥外來移民與白人至上主義，並在10幾年間於德國各地做案，共殺了8名土耳其裔與1名希臘裔的移民、1位德國女警，還涉及多起謀殺未遂與搶劫案，並製造包括「土耳其烤肉店謀殺案」與「2004年科隆爆炸案」在內的多起恐怖攻擊事件；奇怪的是，多年來雖然NSU四處犯案，但國安機構與執法機關卻從來都沒有查到他們頭上。

直到2011年，NSU的成員製造一起銀行搶劫案失敗後，兩名成員失風後雙雙自殺，引起德國警方的懷疑，深入調查後，才揭發NSU在過去的犯罪蹤跡，全案才曝光；這起案件之龐大與複雜使法院審理了5年，傳喚了大約600名證人作證，最後法院才於2018年7月11日正式宣判。

雖然切培的辯護律師指稱她並沒有直接參與做案，但檢方稱若沒有切培等人的策劃與幕後支援，這些攻擊事件不可能會成功，她是這夥恐怖份子中的「核心人物」；負責審理此案的法官法官格策（Manfred Götzl）也認為，切培涉有嚴重的罪責，這代表被宣判無期徒刑的切培，即便坐滿15年的法定最低刑期，獲釋的機率仍然渺茫。

雖然經過漫長的審判終於讓罪魁禍首獲罪，但德國的輿論仍猛烈的批評政府執法不力與國安單位怠惰，例如過去的「土耳其烤肉店謀殺案」，在NSU尚未破獲時，執法單位的偵辦方向居然排除恐怖攻擊，懷疑是土耳其黑幫火拚所造成，偵辦期間也涉及種族歧視，德國媒體甚至將未落網的疑兇冠上「旋轉烤肉兇手」的蔑稱。

而這一連串的犯罪事件，最後只有以切培為首的3名NSU成員被判刑，也讓德國各地也發生多起抗議，示威者要求政府必須繼續徹查NSU過去製造的多起恐怖攻擊事件，並怒吼「NSU並不只有3個人！」土耳其外交部也對這樣的結果表達不滿，認為德國當局並沒有「進行深入調查」。

土耳其人組織TGD對於宣判結果說，我們對德國的國安系統失去信心，他們想要重新獲得信任的方法就是要「徹底調查那些與極端份子、NSU聯繫的潛在犯」；而替受害者遺族辯護的律師戴瑪格拉（Mehmet Daimagüler）也批評，這些受害者不只是因為納粹主義與種族仇恨而死，執法機關的種族歧視也是幫兇之一。

地下國社（NSU）在2000年至2007年間殺害了10人，而且以外來移民為主，其中包括8名土耳其裔與1名希臘裔的移民、1位德國女警。圖為示威者舉著繪有受害者肖像的抗議牌子。（法新社）