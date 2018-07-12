美中貿易戰升級 美議員：中國會輸慘！

美國議員認為，這場貿易戰，最終中國會輸，而且會遭受重創。（歐新社）

2018-07-12 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國商務部昨天宣布，對價值2000億美元的中國進口商品加徵10%關稅，中國商務部表示會採取必要反制措施。對此美國議員認為，這場貿易戰，最終中國會輸，而且會遭受重創。

美國共和黨籍眾議員蓋瑞特（Tom Garrett）接受《美國之音》採訪時表示說，「如果中國想玩這場遊戲，中國經濟將受到更大創傷。我們只是希望在全球和所有的貿易夥伴進行自由公平的貿易。」他進一步批評，「中國從來不允許這樣，若中國因為我們想要有平等公平的環境而感到不高興，那就不高興吧！不過他們會輸的。」

他也強調，美國不會再姑息中國霸道的貿易行徑，美國會堅持下去，直到雙方進行自由公平的貿易，「中國已經當了好多年的無賴，他們還想繼續當無賴，美國是時候照規矩辦事了。」

共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）認為，美中之間的貿易平衡處於令人無法置信的失衡狀態。眾議院外交委員會亞太小組委員會主席約霍（Ted Yoho）表示，加徵關稅是壓制中國的有效辦法，中國應該要檢視自己的政策並做出調整。

約霍苦口婆心說，中國應該設身處地著想，若今天有人對你做一樣的事情，和你有3670億美元的貿易逆差，還偷了你6000億美元的知識產權，中國難道什麼都不做嗎？「中國只需要照照鏡子反思一下，然後做出改變就好了。」