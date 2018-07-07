日本破紀錄豪雨釀災 49死5命危48失蹤

破紀錄的豪雨破壞性可怕，不少房屋直接被泡在水裡。（美聯社）

2018-07-07 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本從昨天開始下了破紀錄的豪大雨，雨勢驚人讓日本多處地方發布「大雨特別警報」，尤其西日本受到的影響最大，災情不斷傳出，截至當地時間7日晚上7點30分（台灣時間7日晚上6點30分），死亡人數已達到49人、5人命危、48人下落不明。四處都可見到街道被水淹沒，十分悽慘，已有超過160萬人撤離家園。

根據日本《NHK》報導，由於受到梅雨鋒面前線滯留日本上空的影響，造成日本出現豪雨狀況，尤其西日本受創最嚴重，交通完全被打亂，不僅多條線路被迫停駛，還有多處高速道路因為土石崩塌或橋墩遭暴漲溪水沖毀也被迫停止通行，估計至少影響了至少10萬名旅客。目前京都、兵庫、岡山、鳥取等地都還未解除大雨特別警報。

日本氣象廳警告，豪雨還會持續到週日。對此，日本首相安倍晉三要求相關部門務必全力救災，表示政府已派出近5萬名自衛隊員及警消人員到災區救援，並針對西部民眾下達撤離指令。

救援人員在已被水淹沒的災區搜救。（美聯社）

安倍晉三表示政府已派出近5萬名自衛隊員及警消人員到災區救援。（路透）

豪雨伴隨而至的土石流造成許多人無家可歸。（歐新社）

災民在屋頂上等待救援。（路透）

土石流破壞了多處民宅。（路透）

一名自衛隊員抱著災民前進。（路透）

土石崩塌、道路坍方導致許多線路、道路停駛。（歐新社）