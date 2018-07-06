家長勿手機成癮！美國研究：恐致孩童出現不良行為

美國伊利諾伊州立大學與密西根大學發布最新研究指出，家長若有手機成癮症，孩子出現不良行為的機率則相對增加，研究發布於《兒科研究期刊》。（法新社）

2018-07-06 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾伊州立大學（ISU）與密西根大學（UMich）發布最新研究指出，家長若有手機成癮症，孩子出現不良行為的機率則相對增加，研究發布於《兒科研究期刊》（journal Pediatric Research）。

根據《每日郵報》報導，伊利諾伊州立大學與密西根大學科學團隊使用線上問卷，對家中有5歲以上兒童的172位民眾進行調查，受訪者家庭結構均為雙親家庭，團隊還要求受訪者們評價孩子出現的情緒問題與外在表現狀況，並記錄他們自己的壓力、憂鬱程度與孩子的3C產品使用狀況。

研究發現，有40%的母親與32%的父親坦承手機成癮，有50%的受訪者表示每天至少用3次手機，有10%的受訪者否認成癮現象，受訪的家長們平均每天花9小時在使用手機、平板、電視或電腦，占用三分之一的家庭活動時間，連吃飯、睡前都在滑手機。

研究作者瑞德斯奇（Jenny Radesky）與麥丹尼爾（Brandon McDaniel）博士指出，父母使用手機上癮，會錯過塑造孩子「社交情緒健康」的重要時機，長久下來，孩子們不會把想告訴父母的心事藏在心裡，而是會用不良行為展現出來，這使得父母會想要放下手機來關心孩子，但對於進入叛逆期的孩子們會造成雪上加霜的效果，因此平時就應建立良好親子關係，勿沉迷於手機。