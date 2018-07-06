日通過《賭博依賴症對策法》 政府需助賭鬼回歸社會

日本參議院今通過《賭博依賴症對策法》，正式規範日本政府有義務針對賭博依賴症制定計畫，進行預防及幫助有賭博成癮的患者回歸社會。籌碼示意圖。（彭博）

2018-07-06 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本參議院今（6）日通過《賭博依賴症對策法》，正式規範日本政府有義務針對賭博依賴症制定計畫，進行預防及幫助有賭博成癮的患者回歸社會。

據《共同網》報導，日本內閣日前通過賭場渡假村（IR）法案，在境內最多可建3座賭場，這是日本首相安倍晉三的經濟增長戰略之一，執政黨正力爭在22日前通過參議院審議。至於被視為IR法案前提的《賭博依賴症對策法》，已在今日稍早表決通過。

此項法律定義依賴症為「對本人及家人的日常生活造成影響，產生多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等重大社會問題」的症狀。根據數據顯示，日本目前有3.6%的人口，約320萬人疑似患有賭博依賴症。因此法律要求日本政府，需提出完善醫療的體制，並制定對策計畫，以幫助有賭癮的人回歸社會。

為使法律有彈性，採因地制宜的方式，但是地方政府與中央政府都需每隔3年進行1次修改，並且在制訂計劃時，須聽取有過依賴症的人、家人及專家的意見。昨日參議院內閣委員會還通過附帶決議，規定「在制定計劃時，需探討設施的使用限制和廣告發佈方式」以求具體措施來提高執行度。

此法由自民、公明兩黨及日本維新會以議員立法形式共同提出，而最大在野立憲民主黨等從一開始就極力反對，認為「這只是為了通過IR建設法案而製造擺脫嫌疑的證據。」指稱執政黨藉此法模糊焦點，然而最後反抗未果，今日在日本參議院全體會議上表決通過，正式成為法律。