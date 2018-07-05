拖延策略踢鐵板！MU創辦人恐被引渡至美受審判

2018-07-05 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕2012年起被美方指控利用盜版，不法所得逾1億7500萬美元的知名分享網站 Megaupload，居住於紐西蘭的創辦人金達康（Kim Dotcom）始終用拖延策略躲避美方審判。但就在6年後的今天，紐西蘭法院終於裁定金達康可引渡到美國。

綜合外媒報導，知名分享網站 Megaupload 的創辦人金達康，原籍德國，居住於紐西蘭，在美國涉嫌盜竊版權、賺取暴利、詐欺、洗錢等，自2005年起，未經授權，非法散播音樂、影片等版權作品，並藉由廣告費、會費，賺取1億7500萬美元（約50億新台幣），若在美國定罪，恐面臨超過20年的有期徒刑。

但金達康不斷使用拖延策略，要求紐西蘭法院推翻2項將他引渡到美國的判決，藉以躲避美國法院的審判，讓美國聯邦調查局（FBI）對他沒轍；但今日在紐西蘭法院3名法官幫美國聯邦調查局（FBI）的背書下，終於讓金達康的拖延策略面臨失效的危機。

紐西蘭法院表示，依據裁定內容認定美方掌握「蓄意大規模侵犯著作權」的證據；金達康的律師羅斯肯（Ira Rothken）表示，多位法官提出的見解不盡相同，有次還認定「完全沒有侵害著作權」，他對紐西蘭法院的判決感到相當失望，將上訴到最高法院。