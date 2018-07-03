跟離職同事聚餐 老闆見「歡送照」竟要員工離開公司！

中國一名網友表示，近日他與一群前同事們吃飯，沒想到公司老闆看到群組裡的照片，竟要仍在職的2人「主動提交辭職報告」。（圖翻攝自19樓論壇）

2018-07-03 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕不少人在職場上，常面臨到同事離職，幾名不錯的同仁會透過聚餐歡送，祝福對方未來有更好的發展，或是離職後相約暢聊近況。中國一名網友表示，近日他與前同事們吃飯，兩名目前仍在職的員工也有參與，沒想到公司老闆看到群組裡的照片，竟要2人「主動提交辭職報告」，讓人超傻眼！

該名中國網友指出，日前得知前公司的一名同事要離開了，他們7個人便邀請對方跟另外兩名在職者一起聚會，並拍張大合照上傳網路。未料老闆不知從哪拿到照片，大清早轉發至公司內的群組，揚言「請在照片裡的各位，明天自己提交辭職報告！謝謝！請你離開我的公司」。

其中一名莫名其妙被炒的當事人，丈二金剛摸不著頭緒地反問，「老闆，我這一沒觸犯公司規定，二沒損害公司利益，一大早在22人群裡看到您讓我離職的訊息，不明所以，難道就因為朋友要離開杭州了，我們吃飯送別還拍了這張照片？」

但老闆已讀後卻未改變心意，依然故我再度提醒，「請在照片裡沒有離職的，自己提交辭職報告！謝謝！請你離開我的公司」，字裡行間看起來很有禮貌，但語氣似乎隱約透露出不容拒絕的堅定。

這篇貼聞短短1天，就已累計近20萬人瀏覽，網友見狀直呼，「小雞肚腸的老闆」、「不要主動辭職，如果老闆炒你要賠償你的」、「把其他同事都挖走，讓他一個人去做」、「拿出合同去勞動局告他」、「其實老闆只是在說氣話？」、「我覺得肯定有內情吧」。