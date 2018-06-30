強國三輪車載了15人... 翻覆山坡釀6死9傷

中國河北有輛載著15人的機動三輪車翻落山坡，造成6死9傷。（圖擷自微博）

2018-06-30 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省保定市阜平縣，昨（29日）下午1時許，有輛載著15人的機動三輪車翻落山坡，造成6死9傷的意外，傷者送醫後並無生命危險。

綜合中媒報導，三輪車當時除了司機之外還有14名農工，翻覆後多人被摔下3公尺深的山坡下，有5人當場死亡，另有1人在送醫途中死亡。當局已針對此事件展開調查，希望能釐清事故原因，並徹查縣內超載情況，避免憾事再度發生。