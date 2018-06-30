中國「廁所革命」肥了誰？ 花近百萬蓋又拆

中國政府為了改善人民隨地便溺的問題，去年開始推出「廁所革命」，預計在2020年以前新建、改建或擴建6.4萬座公廁。（示意圖，路透資料照）

2018-06-30 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府為了改善人民隨地便溺的問題，2015年開始推出「廁所革命」，去年再推出新計畫，預計在2020年以前新建、改建或擴建6.4萬座公廁。但河南鄭州2座改建的豪華公廁，竟然在重新開放後沒多久，就因為修路而要拆除。其中一座豪華公廁因為花費人民幣20萬元（約新台幣92萬元）改建，引來輿論批評浪費公帑，許多民眾也開始質疑公廁的改造缺乏前瞻性，而且因為公廁拆遷，許多人沒有廁所使用，只好重回過去隨地便溺的方式。

綜合媒體報導，位於鄭州市高新區科學大道附近的2座公廁，從外觀上看，修建得非常整潔、別緻，門口的牆壁上卻寫著「拆」、「拆遷停用」等字。當地政府對公廁修建規畫的舉棋不定，使得不少民眾開始質疑公廁的改造缺乏前瞻性，還認為這些改造造成了許多不必要的浪費。

報導提到，雖然負責的高新區市政建設有限公司聲稱，改建公廁時仍未有道路規畫，但經當地媒體查詢政府網站後發現，相關資料顯示公廁早在進行改造的前1年，政府就已經公布了道路規畫方案。

當地馮姓民眾表示，公廁停用後，在附近上廁所也非常不方便，因為這個廁所人流量最大，最多的時候100、200人都沒問題，人也很多，而方圓100公尺內都沒有廁所，現在許多民眾只好隨地便溺了。居住在附近的市民也抱怨說，每座豪華廁所裝修改造投入約20萬元，使用沒多久就要被拆掉，這樣「先建後拆」是在浪費錢。