日本虐童父母遭起訴 暖心祈福品塞爆公寓

2018-06-28 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本一起嚴重虐童致死意外，一對狠心父母長期對5歲女兒船戶結愛以管教之名施暴，直到女兒臨死前還親筆寫下「我不會再犯了，拜託原諒我」等痛心字句。檢方昨日（27）以監護人遺棄致死罪，起訴這對殘暴夫妻。

據《朝日新聞》報導，東京地方檢察廳起訴狀的內容指出，女童父親船戶雄大及母親船戶優里，從今年1月下旬起，每日僅讓女兒進食1餐，更施以暴力虐待。一個月後女童呈現極度衰弱且嘔吐的情形，但兩人因擔心虐待行為曝光而置之不理。3月2日船戶結愛因營養不良罹患肺炎，併發敗血症死亡，死亡時體重僅剩12.2公斤。

除此之外，從船戶家中也找到瓦楞紙板，上面寫著近20種固定事項，包括要求結愛「運動到上氣不接下氣」、「打掃浴室」等。還有結愛每天清晨4點起床寫下的日記，裡面充滿結愛哀求的留言「以後不用爸爸媽媽提醒我也會努力做好的，比昨天還要好，明天一定會做到的，所以拜託請原諒我，原諒我吧，拜託，我真的不會再犯同樣的錯，拜託。」令人心碎。

警方月初已逮捕船戶夫妻，昨遭檢方依監護人遺棄致死罪起訴。警事廳搜查人員於船戶家附近的寺廟發現來自日本全國送來的玩偶、零食及信件等，船戶家公寓也收到上百件供品，為結愛祈福。目前皆由搜查人員收下保管。