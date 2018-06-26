美國最高法院支持「禁穆令」 川普推文爽喊：哇嗚！

美國最高法院週二裁定，支持美國總統川普（Donald Trump）的「禁穆令」─針對幾個穆斯林國家的旅遊行政禁令。（法新社）

2018-06-26 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院週二裁定，支持美國總統川普（Donald Trump）的「禁穆令」─針對幾個穆斯林國家的旅遊行政禁令。

綜合外媒報導，以5位保守派法官為主的美國最高法院，週二以5比4通過裁決，終止了法庭爭論這項「禁穆令」政策是否違反法律。夏威夷等數個州的法院先前以違憲為由，阻止了川普在去年9月宣布的第3版旅遊禁令，先前的2個版本也被阻擋。

最高法院認為，反對方未能證明這項禁令違反了美國移民法或美國憲法第一修正案，即禁止政府確立一種宗教為國教或禁止信仰自由。美國首席大法官羅伯茲（John Roberts）表示，「這項公告完全屬於總統的權力範圍」。

最高法院這項裁決等同支持川普可以自由決定誰可以進入美國，這意味目前的「禁穆令」有效，而川普可能會增加更多受限國家。

川普曾表示，這項政策為美國所需，以保護國家免受伊斯蘭武裝分子的攻擊。在裁決公布後，川普也隨即在臉書發文宣布，「最高法院支持川普旅遊禁令。哇嗚！」

這項禁令禁止大多數來自伊朗、北韓、利比亞，索馬利亞，敘利亞、葉門和委內瑞拉的民眾進入美國。