「隔書開槍」射胸膛 網紅死前影片曝光！

路易茲說服女友培瑞茲持槍對自己射擊，槍口與胸膛間僅隔了一本百科全書。（擷取自YouTuber）

2018-06-26 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州一對網紅情侶大走偏門，企圖以書本擋子彈搏取點閱率，不料最終發生意外，男子命喪現場。美國明尼蘇達州檢方22日公布一段影片，畫面拍到男子對著鏡頭解釋這麼做的原因，他接著更炫耀手上這把閃亮的「沙漠之鷹」0.5口徑手槍，完全不知道再過幾分鐘，奪走他性命的子彈就會從這把手槍中射出。

美國22歲男子路易茲（Pedro Ruiz），為了在YouTube上快速竄紅，竟說服20歲女友培瑞茲（Monalisa Perez）挑戰以書本擋子彈。只見男方手拿厚實的百科全書擋在胸前，要求培瑞茲近距離持槍射擊，不料子彈最終還是穿過書本，路易茲當場遭擊斃。

美國檢方公布的影片顯示，路易茲先對觀眾解釋自己這麼做的動機，他說，「我做了這些瘋狂的事情，這些前所未見的事情，讓你們（指觀眾）無須親自來做，就可以實現這些瘋狂的幻想」。路易茲接著對著鏡頭展示這把放置在紅絨墊上的「沙漠之鷹」手槍與子彈，並詳細描述即將進行的這項挑戰。

路易茲在影片末段坦言，如果他在挑戰中不幸身亡，已準備好上天堂見耶穌了，不過他也信誓旦旦地表示，對女友具有極大的信心，相信女友會擊中書本，而不是自己的胸膛，據信，這段影片拍完後不久悲劇就發生了。

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