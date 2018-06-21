禁吃狗肉運動里程碑！ 南韓法院裁定「殺狗取肉」違法

南韓雖有食用狗肉的習慣，但越來越多年輕民眾表明不願吃狗肉。（法新社）

2018-06-21 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕南韓民眾過去一直有吃狗肉的傳統，不過隨著飼養寵物的風氣漸盛，越來越多年輕人表明不願吃狗肉，近日南韓法院做出歷史性判決，認定「殺狗取肉」是非法行為，被動保團體視為是南韓禁吃狗肉運動的一大里程碑。

根據《法新社》報導，這次劃時代的判決原自於動物權利組織「Care」去年進行的一次檢舉，富川市一間狗市場經營者被前述組織指控「無適當理由而殺害動物」，同時違反建築及衛生相關法規。當地法院審理後認為「作為食用並非殺狗的合法理由」，於今年4月裁定業者有罪，並開罰300萬韓元（約新台幣8.2萬元），後者最終放棄上訴。

動物權利組織的律師樂見此結果，她說，這次判例至關重要，因為這是南韓法界首次認定「為取狗肉而宰殺犬隻是非法的」，為未來全面禁止狗肉消費鋪路。

不過看在食用犬飼養業者眼裡，完全無法接受這次判決，南韓養犬場協會代表曹先生在電視上痛斥法院荒唐，他說，政府目前並無制定相關法規禁止食用狗肉，但卻認定屠宰犬隻而取肉是非法行為，「難道我們飼養者都是一時興起才殺狗取肉嗎？」

曹姓代表進一步表示，南韓全國上下目前有1萬7千多個養狗場，呼籲政府應對此議題謹慎應對，將狗肉消費及犬隻屠宰場明確合法化，否則將「戰到最後」。

依南韓現行法律，食用狗肉目前雖仍合法，但當局近年已逐漸對屠宰食用犬隻等行為設立相關規範，針對屠宰手法及有關場所的衛生條例設下重重限制，更曾在平昌冬季奧運會等國際重大活動前對國內食用犬繁殖場及狗肉餐館擴大進行稽查。