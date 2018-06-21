自助結帳好方便？ 澳洲超市每年因此損失222億元....

澳洲連鎖超市引進自助結帳系統，卻常遇到不誠實的客人，每年更因此損失10億澳幣（約新台幣222億元）。圖為倫敦一間超市的自助結帳區。（彭博）

2018-06-21 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕不少商家為節省人力成本和時間，紛引進自助結帳系統，讓消費者自行操作結帳流程。澳洲最大的兩家連鎖超市Coles及Woolworths，也引進自助結帳系統，每年卻因此損失了10億澳幣（約新台幣222億元）。

綜合外媒報導，澳洲消費者權益組織「Canstar Blue」日前針對超市的自動結帳展開調查，發現蔬果屬於最常被偷的貨品，佔24%、包裝食品則佔16%、零食及飲料則因重量較大、體積較明顯，被偷的比例佔12%。

該組織也對2200名消費者進行市調，有7%的人表示自助結帳時，會貪小便宜，偷偷不掃條碼，9%的人則坦承會選擇掃描比較便宜的商品濫竽充數，另有5%的人尷尬表示自己曾因此被超市店員抓包。

Coles及Woolworths則回應，超市引進自助結帳系統同時，也都有安排員工在結帳區留意線場狀況，即便如此，每週還是會在自助結帳區抓到幾名不太誠實的客人，每年損失的金額約為10億澳幣（約新台幣222億元）。