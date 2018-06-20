不屑與中國、古巴為伍 美怒批人權理事會：虛偽的組織

美國正式退出聯合國人權理事會，美駐聯合國大使海利批評人權理事會是一個虛偽、自私的組織。（路透）

2018-06-20 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今日宣布，美國正式退出聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council），海利對人權理事會做出多項批評，包括對以色列的不友善的立場，以及讓中國、古巴等侵犯人權的國家成為理事會會員等。

綜合外媒報導，海利與美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）一同宣布美國退出人權理事會的消息，海利抨擊，美國給予人權理事會一次又一次的機會做出改變，卻仍對以色列保持偏見，採取差別待遇，並對人權理事會中竟有中國、古巴、委內瑞拉和剛果共和國等遭控侵犯人權的國家感到悲哀，「我們之所以做出這個決定，是因為我們所做出的承諾，不允許讓我們繼續待在一個如此虛偽、自私的組織，這對人權是一種訕笑。」

聯合國人權理事會前身為聯合國人權委員會，成立於2006年，近年來因為讓中國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯等人權紀錄備受質疑的國家成為會員遭受批評。對以色列的調查則被理事會列為常設議程，以持續檢視其對於巴勒斯坦的作為。

在美國宣布退出後，俄羅斯駐聯合國代表團第一秘書斯特若夫斯基（Fedor Strzhizhovskiy）表示，俄國將持續、有效率地進行在人權理事會的工作，在人權領域與各界維持平等對話、合作，為了達到這些目標，俄羅斯已提交申請成為2021至2023人權理事會觀察會員。