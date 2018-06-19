巴黎通勤列車上生產 嬰兒享免費搭車至25歲

2018-06-19 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕法國有名孕婦週一（18日）突然在巴黎一列火車上臨盆，並在眾人幫助下順利產下一名男嬰。巴黎大眾運輸公司（RATP）送上誕生禮：這名男嬰可免費搭乘巴黎鐵路交通系統，直到25歲。

《法新社》和《美聯社》報導，這名女子開始分娩時，通勤列車停靠在市中心歐伯車站（Auber），在包括救護人員、警察和鐵路員工等15人協助下，寶寶於上午11時40分出生。

巴黎大眾運輸公司說，「RER A」通勤列車這個特別繁忙的路段，因這「意想不到」的事件雙向停駛45分鐘。當時巴黎列車時刻螢幕上還顯示「突如其來的誕生」（unannounced birth）。

發言人說，列車在嬰兒出生時疏散乘客，並說，「就我們所知，母子均安」，「巴黎大眾運輸公司恭賀這位母親，並將讓這個娃娃免費搭乘路網列車，直到他滿25歲」。

但《美聯社》指出，有些人認為RATP的禮物未必是個好消息，還指稱巴黎鐵路系統經常受到罷工和其他事件影響。