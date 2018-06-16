涉向中國洩露F-35戰機機密 英國前工程師遭逮捕調查

2018-06-16 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國驚傳洩密案，一名曾在英國飛機發動機製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）集團的英國籍前內燃機工程師遭英國當局指控涉嫌竊取「F-35閃電II戰鬥機」關於引擎技術的機密資料，並洩密給中國，在英國軍情五處（MI5）與英國警方的合作下遭到逮捕調查。

綜合外媒報導，軍情五處收到情報指稱，有一份「機密國安資料」可能已遭洩密給中國，當局介入調查後，將這名涉嫌洩密的73歲的內燃機專家布萊恩瓊斯（Bryn Jones）以「極為謹慎」的調查行動中依《官方保密法》逮捕。

這位內燃機專家曾在勞斯萊斯集團擔任首席內燃機工程師，在開發內燃機技術方面有著40多年的經驗，於2003年離開勞斯萊斯集團後，多轉任諮詢與顧問等職位，他自稱曾在中國西安航空學院擔任內燃機技術的客座教授。

瓊斯被逮捕後堅稱他是無辜的，而警方逮人後擴大搜索範圍，在他位在西米德蘭茲郡（West Midlands）、德比郡（Derbyshire）兩處住家搜查。

依英國的《官方保密法》規定，最高可判處14年徒刑，不過，目前瓊斯已獲假釋並回到他位在德比郡的家；但他的女兒為父親喊冤說，「我父親18歲就在勞斯萊斯集團工作，你無法想像有人比他還要忠心，我雖然不知道父親的政治觀點是什麼，但他一定不是想打倒英國的瘋狂共產黨人！」