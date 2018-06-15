發現機率僅億分之1 加拿大漁民捕獲超夢幻粉藍龍蝦

加拿大漁民捕獲一隻粉藍龍蝦。（圖擷自IG）

2018-06-15 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕龍蝦料理是許多饕客喜歡的美食，也因此漁民經常將捕獲的龍蝦直接賣給餐廳。不過加拿大漁民之前捕獲到一隻粉藍色的龍蝦，由於顏色太過獨特，漁民決定將牠捐給水族館，最近這隻龍蝦更在網路上暴紅。

綜合報導指出，加拿大漁民羅素（Robinson Russell）去年11月在加拿大外島大馬南海（Grand Manan Island）捕獲一隻重達2磅的粉藍色龍蝦。由於羅素覺得這隻龍蝦的顏色太過獨特，不忍賣給餐廳，因此將牠捐給聖安德魯的杭茲曼海洋科學中心（Huntsman Marine Science Centre in St. Andrews），並幫龍蝦取名為「Lucky」。

最近有人將這隻粉藍龍蝦的照片傳上Instagram，讓牠因此暴紅，許多網友看到牠的外型後都大讚，「好漂亮！」、「牠長得也太酷！」、「太獨特了！」、「捨不得吃。」

就連美國《時代》雜誌也對此進行報導，報導還引述海洋生物專家的說法，這隻龍蝦被發現的機率只有1億分之1，牠可能是基因突變造成的。