港人來台念大學兩年增近14％ 躲避中國控制成原因

港媒指出，近兩年港生來台就讀大學人數上升近14％，不滿香港政治環境成原因之一。（資料照）

2018-06-15 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港政治環境近年遭中國影響程度加劇，引發不少香港青年憂心。數字顯示，近兩年港生來台念書的比率上升近14％，躲避中國控制成為原因之一。

根據《明報》報導，台灣海外聯合招生委員會指出，2015/16至2017/18學年分別有7326、8183和8325名港生來台就讀，兩年上升13.6％。赴台念書的管道有「個人申請」、「聯合分發」和針對副學位學生升學的「二年級學士班」，最大宗為個人申請，熱門科系包括外文、資工和獸醫系等。

在台就讀大葉大學生物資源學系的洪姓學生說，來台念書一來是老師介紹，加上自己沒有特別排斥，另一個原因則是不喜歡香港目前「混亂」的政治氛圍，自認來台帶有「逃避」心態。他提到，立法會議員席次遭褫奪一事令他感到失望，雖然仍心繫香港，但每次回家都「覺得不是自己的地方」，強調中國的控制日漸增加，社會正在倒退。

報導中還提到，台大獸醫系是港生最屬意的科系，平均68人爭取1個位置，台大獸醫系一年提供4至6個港生名額，學費約12.4萬，遠低於在港攻讀獸醫系，全台目前僅台大、中興大學獸醫課程獲香港認可。一名來台就讀台大獸醫系的陳姓學生指出，外界認為台灣教育水準低於香港，但其實課程內容一樣繁多，念起來很辛苦。