「Fxxk 川普！」 奧斯卡影帝典禮嗆川普獲熱烈掌聲

2018-06-11 15:24

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普從參選到上任以來,言行經常引來爭議。今天美國奧斯卡影帝勞勃狄尼洛(Robert de Niro)就在東尼獎頒獎典禮致詞時大罵,「Fxxk Trump!」

綜合報導指出,東尼獎今天在紐約舉行,勞勃狄尼洛原本被安排要介紹表演歌手,不過他上台後卻直接怒嗆,「我要講一件事,Fxxk Trump,現在我不再說川普下台了,而是Fxxk Trump!」現場來賓聽到後都紛紛鼓掌。

雖然勞勃狄尼洛爆粗口的部分被轉播單位消音,因此從官方影片中,當勞勃狄尼洛開口時完全沒有聲音。不過,從在頒獎典禮現場錄影的網友分享的影片中,可清楚聽到「Fxxk Trump!」一詞。

Here's video of DeNiro swearing at Trump on #TonyAwards

Australian feed didnt censor it. pic.twitter.com/KZNrT8UIyH