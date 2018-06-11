「Fxxk 川普！」 奧斯卡影帝典禮嗆川普獲熱烈掌聲

奧斯卡影帝勞勃狄尼洛（Robert de Niro）在東尼獎頒獎典禮致詞時大罵川普。（路透）

2018-06-11 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普從參選到上任以來，言行經常引來爭議。今天美國奧斯卡影帝勞勃狄尼洛（Robert de Niro）就在東尼獎頒獎典禮致詞時大罵，「Fxxk Trump！」

綜合報導指出，東尼獎今天在紐約舉行，勞勃狄尼洛原本被安排要介紹表演歌手，不過他上台後卻直接怒嗆，「我要講一件事，Fxxk Trump，現在我不再說川普下台了，而是Fxxk Trump！」現場來賓聽到後都紛紛鼓掌。

雖然勞勃狄尼洛爆粗口的部分被轉播單位消音，因此從官方影片中，當勞勃狄尼洛開口時完全沒有聲音。不過，從在頒獎典禮現場錄影的網友分享的影片中，可清楚聽到「Fxxk Trump！」一詞。