美國貓咪走失10年終返家 但「媽媽」早已過世

美國紐約有隻流浪貓走失10年後，在志工的幫助下重新回到原本的家與家人團聚，但是遺憾的是原本愛他的飼主已經逝世多年，最後由飼主的父母接手照顧。（圖擷取自《LoveMeow》）

2018-06-10 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約有隻流浪貓在走失10年後，在志工的幫助下重新回到原本的家、與家人團聚，遺憾的是原本愛他的飼主已經去世多年，最後由飼主的父母接手照顧。

《LoveMeow》報導，在紐約協助TNR（誘捕、結紮、放回原地）的志工麗塔（Rita）在當地的TNR貓咪的地區救起一隻新來的灰白色貓咪，由於這隻貓的性格親人，讓麗塔發覺牠可能是走失的家貓；麗塔隨後向當地的救援組織求援並安置。

救援組織先帶貓去獸醫院掃描，發現這隻貓在2008年就置入晶片，整整走失了10年；登記的電話已經打不通，且地址距離收容所有3小時的距離。

不過雖然救援組織志工還是找到了飼主，但卻是找到她的訃聞；原來這隻貓咪名叫「Mousey」，牠的飼主媽媽丹尼絲（Denise）早在2008年就去世，享年39歲；發現這件事後，救援志工幾乎都要放棄了，不過他們還是嘗試了最後的線索，「訃聞是丹尼絲的家人發布的，而上面有她家人的聯絡方式」。

所幸最後聯絡上了丹尼絲的母親喬伊絲（Joyce），喬伊絲簡直不敢置信，她表示，「丹尼絲在去世前2個月收養了2隻小貓，但女兒去世後，女婿婉拒了他們想要收養這些貓咪的提議，後來丹尼絲的父母與女婿也失聯，這些貓咪也就失去音訊。」

喬伊絲與其他的家人非常高興丹尼絲的貓回家，而這個月也是丹尼絲去世十周年，讓喬伊絲回憶起女兒小時候的愛貓經歷。

目前Mousey已經回到喬伊絲家中，牠很快就融入這個家庭，還馬上就跟疼愛牠的「爺爺奶奶」撒嬌。